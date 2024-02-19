Дочь российского оппозиционера просит Байдена отомстить за смерть Навального

Дочь российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, вспомнила слова президента США Джо Байдена о последствиях в случае смерти Навального. Жанна Немцова призвала усилить помощь Украине, как отмщение за смерть еще одного российского оппозиционера.



Жанна Немцова просит Байдена усилить помощь Украине. Фото из открытых источников

На Мюнхенской конференции по безопасности Жанна Немцова вспомнила, что Джо Байден пригрозил России определенными последствиями, если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет.

"Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент США Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия", — сказала Жанна Немцова.

По ее словам, лучшей местью за смерть Навального будет увеличение помощи Украине.

"Мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины", – считает Немцова.

Дочь Бориса Немцова подчеркнула, что российскому диктатору Путину "нельзя дать победить в войне в Украине" и добавила, что поддерживает увеличение помощи Украине.

Напомним, что Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину недалеко от Кремля в 2015 году. Российское следствие осудило пятерых чеченцев за убийство оппозиционера, однако заказчик убийства остается неизвестным.

Другой российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в России в 2020 году, после чего прошел курс лечения в Германии и вернулся в РФ. В России Навальный был сразу задержан и приговорен к 9 годам. Впоследствии срок был увеличен до 19 лет. Навального перевели в самую северную колонию РФ, а 16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лула да Силва встал на защиту Путина в смерти Навального.