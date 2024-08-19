Дочери Путина станут его преемниками: готов ли диктатор отдать власть

Путин создает новую имперскую элиту, готовя возможных преемников, хотя и не намерен покидать власть, пока это возможно, заявила в эфире Freedom политический аналитик и главная редактор портала After Empire Ольга Курносова.

Владимир Путин

Курносова отметила, что в современной России происходит процесс создания новой империи, требующей формирования новой элиты. Она подчеркнула, что не только родственники Путина, но и дети его друзей постепенно занимают властные позиции.

Однако эксперт сомневается, что Путин, как и многие диктаторы, оставит власть своим дочерям или любому другому, поскольку не доверяет даже ближайшему окружению.

"Путин, как и многие диктаторы, никому не верит вообще, в том числе и этим женщинам, и будет держаться за свой "трон" до конца. Каким бы ни был его конец — добровольно "трон" он не покинет. Тем более большие сомнения, что эти женщины вообще являются его дочерьми. Путин никогда их не признавал, они носят какие угодно фамилии, только не его. Почему он все время их скрывал? Согласитесь, очень удивительная история для человека, который пропагандирует семейные ценности и даже собственных детей называет "эти женщины", — считает Курносова.

По ее мнению, Путин пытается воспроизвести симбиоз Российской империи и Советского Союза, проявляющийся в подборе кадров по принципу кумовства и личных связей.

“Дети всех “друзей” Путина — Патрушева, Кириенко, Ковальчука и т.д. — двигаются по служебной лестнице со страшной силой. Но это не значит, что происходит смена неких элит. На самом деле, происходит следующее: те, кто сами не чиновники, детей двигают в чиновники, а кто сами чиновники, наоборот, в бизнес, чтобы подгрести все, что только возможно”, — констатировала эксперт.

В то же время, по мнению Курносовой, многие из окружения Путина хотели бы избавиться от него, однако сделать это непросто.

“Если оцепление Путина захочет его убрать, им придется применять силовые методы, иначе у них ничего не получится. А сегодня своим положением никто не хочет рисковать, потому что не знают, что из этой затеи может выйти”, — подытожила Курносова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, повторит ли Путин путь Гитлера.



