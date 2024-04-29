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Договор о гарантиях безопасности с США. В Госдуме решили напугать Запад последствиями

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий ожидаемо раскритиковал намерение Украины заключить с США договор о гарантиях безопасности. По его мнению, в этом случае, война затянется и перерастут в войну Запада и России

сегодня, 16:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Подписание соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности может привести к дальнейшему затягиванию конфликта и новому витку конфронтации между РФ и западными странами. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Договор о гарантиях безопасности с США. В Госдуме решили напугать Запад последствиями

Леонид Слуцкий

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский открыто говорит о готовности американского руководства договориться с его страной о совместном производстве оружия в течение 10 лет. Более того, глава государства заявляет об обсуждении Киевом и Вашингтоном "конкретного текста" соответствующего соглашения.

"Если это не собственный пиар, то подобные планы только затянут конфликт и станут подготовкой к новому витку конфронтации Запада с Россией. Это понимают и в США",
-заявил депутат страны-агрессора.

По его словам, даже американский бизнесмен Илон Маск посчитал высказывания украинского лидера "безумием". По мнению предпринимателя, подписание такого документа спровоцирует начало "вечной войны".

"Но именно такую перспективу готовит для своих сограждан псевдозащитник "свободной Европы",
— выдал очередной бред Слуцкий.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки работают над двусторонним соглашением по безопасности. По его словам, цель этого соглашения — сделать его "самым сильным" из всех, что Украина подписала с другими партнерами.

Как подчеркнул глава государства, в настоящее время украинская и американская команды работают над обсуждением "конкретной основы нашей безопасности, нашего взаимодействия". В частности, работают над тем, чтобы "зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет".

При этом, в Кремле никак не могут смирится с тем, что Украина и ее президент никак "не сдаются" и называют Зеленского "специфическим" президентом.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/29/22899109.shtml?updated
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