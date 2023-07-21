Договорился: Гиркина-Стрелкова задержали

Как передает портал "Комментарии", ряд российских СМИ сообщили, что российский террорист Игорь "Стрелков" Гиркин задержан правоохранителями. Эту информацию позже также подтвердила супруга боевика.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, Гиркин задержан по заявлению бывшего сотрудника ППК "Вагнер".

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Как сообщают российские СМИ, сотрудники правоохранительных органов задержали Гиркина. Сообщается, что силовики забрали Гиркина (Стрелкова) из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

Игорь Стрелков-Гиркин стал известен тем, что в начале противостояния Украины и России возглавлял одну из операций по захвату восточных областей Украины весной 2014 года. Также Гиркин был одним из тех, кто способствовал захвату Верховной Рады АР Крым.

Украина в отношении Гиркина начала уголовное производство. Его объявили в розыск.

Последнее время террорист превратился в ярого критика Владимира Путина и его окружения, призывая провести всеобщую мобилизацию, прекратить "СВО", начав полномасштабную войну против Украины.

Обращает на себя внимание также тот факт, что 18 июля телеграмм-канал "Осторожно, новости" сообщил, что в России обвинили в дискредитации российской армии соратника "Стрелкова" – полковника в отставке Владимира Квачкова, который тоже активно поддерживает войну в Украине, но критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.

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