Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в ноябре могут снизиться примерно на 35% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

В России падают доходы от экспорта нефти и газа. Фото: из открытых источников

Основными причинами называют снижение цен на нефть и влияние санкций. Об этом сообщает Reuters.

По данным аналитиков, в ноябре российский бюджет получит около 520 миллиардов рублей от энергетического экспорта – это на 7,4% меньше, чем в октябре.

По итогам января-ноября поступления от нефти и газа составляют примерно 8 триллионов рублей, что на 22% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Среди ключевых факторов падения доходов – более дешевая нефть и укрепление рубля. По данным экспертов, средняя цена российской нефти в этом году была 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году – 68,3 доллара.

Параллельно курс рубля вырос до 81,1 рубля за доллар в среднем, в то время как в прошлом году составлял 91,7 рубля.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что крупные государственные перерабатывающие компании Китая взяли паузу в закупке сырой нефти ESPO после санкций США против производителей ПАО "Роснефть" и ПАО "ЛУКойл". При этом некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы, которые обычно более толерантны к риску, когда дело доходит до покупки чувствительной нефти, в последнее время также избегают этого сорта нефти с Дальнего Востока России.

Издание "Комментарии" также писало, что Индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекращает импорт российской нефти, соблюдая международные санкции. Корпорация неоднократно отмечала, что будет придерживаться санкций, введенных против России, и будет выполнять все международные ограничения по энергетическому сектору.