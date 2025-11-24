Доходи російського бюджету від продажу нафти та газу в листопаді можуть знизитися приблизно на 35 % у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

У Росії падають доходи від експорту нафти та газу. Фото: з відкритих джерел

Основними причинами називають зниження цін на нафту та вплив санкцій. Про це повідомляє Reuters.

За даними аналітиків, у листопаді російський бюджет отримає близько 520 мільярдів рублів від енергетичного експорту — це на 7,4 % менше, ніж у жовтні.

За підсумками січня – листопада надходження від нафти та газу становлять приблизно 8 трильйонів рублів, що на 22% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Серед ключових факторів падіння доходів — дешевша нафта та зміцнення рубля. За даними експертів, середня ціна російської нафти в цьому році була 57,3 долара за барель, тоді як торік — 68,3 долара.

Паралельно курс рубля виріс до 81,1 рубля за долар у середньому, тоді як в минулому році становив 91,7 рубля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що великі державні переробні компанії Китаю взяли паузу у закупівлі сирої нафти ESPO після санкцій США проти виробників ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл". При цьому деякі приватні нафтопереробні заводи, які зазвичай толерантніші до ризику, коли справа доходить до купівлі чутливої нафти, останнім часом також уникають цього сорту нафти з Далекого Сходу Росії.

Видання "Коментарі" також писало, що Індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припиняє імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Корпорація неодноразово наголошувала, що дотримуватиметься санкцій, введених проти Росії, і виконуватиме всі міжнародні обмеження щодо енергетичного сектору.