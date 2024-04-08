Доходы России резко выросли: что этому поспособствовало

Кремль сообщил о резком увеличении доходов в первом квартале 2024 года, отчасти благодаря единовременным налоговым выплатам и росту цен на нефть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Доходы России. Фото из открытых источников

Согласно заявлению минфина, в России наблюдается "устойчивая положительная динамика" в притоке денег в федеральный бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долларов), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении, заявили в минфине. Существенный вклад внесли выплаты "разового характера", в том числе плата за уход, уплачиваемая иностранными компаниями, покидающими Россию.

Доходы от нефти и газа быстро росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний.

Нефть марки Brent сегодня торгуется выше 90 долларов за баррель, что почти на 20% выше с начала года из-за эскалации геополитической напряженности и проблем с поставками.

В 2023 году доходы от энергетики снизились на 23,9%, до 8,8 трлн рублей, несмотря на то, что в целом доходы бюджета продемонстрировали небольшой рост по сравнению с 2022 годом. Частично это связано с запретом Евросоюза на большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России и ценовые ограничения стран Большой семерки, которые призваны наказать страну за вторжение в Украину.

Россия демонстрирует дефицит бюджета с конца 2022 года, поскольку военные расходы, связанные с вторжением президента Владимира Путина в Украину, тяжелым бременем ложатся на государственные финансы.

Расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. По итогам периода дефицит бюджета составил 607 миллиардов рублей, что на 1,5 триллиона рублей меньше, чем он был на конец первого квартала 2023 года.

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