Почему экономика страны-агрессора так и не рухнула: повторит ли РФ путь Российской империи

Несмотря на санкционное давление и исход из РФ значительной части западных компаний, там растет число миллиардеров, а торговля нефтью и топливом, хоть и не без проблем, но продолжается. Что и почему происходит сейчас с экономикой страны-агрессора, с санкциями? Каковы перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Государственные средства российская власть перекачивается за границу

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

"То, что в РФ сейчас, после нескольких лет постепенного усиления международных санкций, наблюдается рост количества сверхбогатых людей, вызывает, с одной стороны удивление. С другой, как мне кажется, это имеет простое объяснение. А именно – государственные средства российская власть перекачивается за границу. Выводит капитал из своей страны. Через новых и старых миллионеров и миллиардеров".

Делается это, в том числе из-за опасений более жестких пакетов санкций против России, поясняет эксперт.

Подтверждением этому, по его мнению, является негативное состояние экономики страны-агрессора, ее бюджета, золотовалютных резервов, двух резервных фондов (кроме собственно Центробанка).

"И эти тенденции увеличиваются буквально с каждым кварталом. То есть, т.н. политическая и бизнес-элита РФ выкачивает средства за границу. Тогда как государственный и местный бюджеты стремительно худеют", – отмечает Андрей Новак.

Если такая тенденция продолжится (а она продолжится!), то страну-агрессора может ожидать приблизительно то же, что произошло с Российской империей около ста лет назад, прогнозирует эксперт. А именно – череда революций, гражданская война, бегство из страны наиболее обеспеченных граждан с тем, что удастся забрать с собой.

Перспективы у РФ не радужные

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает:

"Если анализировать состояние экономики страны-агрессора, следует признать, что она оказалась крепче, чем предполагали наши западные партнеры, вводя санкции. Уже существует 13 пакетов санкций, но российская экономика не рухнула. Да, там есть трудности, растет безработица, есть ограничения по товарным группам по потреблению населением, а некоторые товары до сих пор не компенсированы из-за отсутствия полноценного импорта. Но, тем не менее, наблюдаются определенные параметры развития экономики РФ".

Этот рост, отмечает эксперт, достигнут, прежде всего, за счет перевода страны на военные рельсы. Круглосуточно заработали предприятия ВПК, производство оружия, боеприпасов, сопутствующих войне товаров происходит непрерывно. И статистика демонстрирует позитивную для экономики страны-агрессора динамику.

"Я достаточно критически отношусь к такому росту. Но следует признать, что жестко управляемая экономика, которая развивается фактически в условиях политической диктатуры, оказалась способна на обслуживание войны. Тем самым обеспечить военные потребности государства-агрессора", – подчеркивает Алексей Плотников.

В то же время, акцентирует он, перспективы у РФ не радужные. Особенно, если санкции будут ужесточаться. К примеру, окончательно отключат российские банки от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), полностью запретят экспортно-импортные операции со страной-агрессором, закроют для россиян границы ЕС и так далее.

"Даже перевод на военные рельсы не имеет безграничных перспектив. И тот рост, что существует в РФ сейчас, не вечный. И уж точно не закладывает почву для экономического развития. Рано или поздно исчерпаются возможности ВПК – и общее падение экономики будет стремительным", – прогнозирует Алексей Плотников.

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