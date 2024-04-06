Почему экономика страны-агрессора так и не рухнула: повторит ли РФ путь Российской империи

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Кравцев Сергей
Несмотря на санкционное давление и исход из РФ значительной части западных компаний, там растет число миллиардеров, а торговля нефтью и топливом, хоть и не без проблем, но продолжается. Что и почему происходит сейчас с экономикой страны-агрессора, с санкциями? Каковы перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:
Делается это, в том числе из-за опасений более жестких пакетов санкций против России, поясняет эксперт.
Подтверждением этому, по его мнению, является негативное состояние экономики страны-агрессора, ее бюджета, золотовалютных резервов, двух резервных фондов (кроме собственно Центробанка).
Если такая тенденция продолжится (а она продолжится!), то страну-агрессора может ожидать приблизительно то же, что произошло с Российской империей около ста лет назад, прогнозирует эксперт. А именно – череда революций, гражданская война, бегство из страны наиболее обеспеченных граждан с тем, что удастся забрать с собой.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает:
Этот рост, отмечает эксперт, достигнут, прежде всего, за счет перевода страны на военные рельсы. Круглосуточно заработали предприятия ВПК, производство оружия, боеприпасов, сопутствующих войне товаров происходит непрерывно. И статистика демонстрирует позитивную для экономики страны-агрессора динамику.
В то же время, акцентирует он, перспективы у РФ не радужные. Особенно, если санкции будут ужесточаться. К примеру, окончательно отключат российские банки от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), полностью запретят экспортно-импортные операции со страной-агрессором, закроют для россиян границы ЕС и так далее.
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