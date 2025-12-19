logo

Документ на столе: Путин назвал условия завершения войны в Украине

Российский диктатор напомнил о важном предупреждении Украине в 2022 году

19 декабря 2025, 11:37
Кравцев Сергей

Россия готова завершить войну в Украине при устранении первопричин кризиса и на тех условиях, которые озвучивала летом 2024 года. Об этом во время традиционной "прямой линии" заявил российский диктатор Владимир Путин.

Документ на столе: Путин назвал условия завершения войны в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Уже традиционно хозяин Кремля обвинил Киев в "отказе от завершения конфликта мирными средствами", а, по сути, в согласии капитулировать в войне против РФ.

При этом российский диктатор отметил, что Россия якобы в 2022-м предупреждала Украину, что "вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжают публично декларировать приверженность начальным, максималистским военным целям Кремля, одновременно системно преувеличивая реальные успехи российской армии на фронте. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 17 декабря во время церемонии награждения российских военных Путин заявил о намерении "достичь всех поставленных целей" и утверждал, что РФ захватила "стратегически важные населенные пункты", что открывает путь для дальнейших наступлений. 

В ISW отмечают, что подобные заявления еще раз подтверждают: Путин не готов соглашаться на мирное соглашение, которое основывалось бы на предложенном США 28-пунктном плане. В институте обращают внимание и на конкретные примеры манипуляций. В частности, Путин заявлял о полном захвате Северска, тогда как аналитики подтверждают оккупацию лишь около 77% города.




