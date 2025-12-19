logo_ukra

BTC/USD

87877

ETH/USD

2954.51

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Документ на столі: Путін назвав умови завершення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Документ на столі: Путін назвав умови завершення війни в Україні

Російський диктатор нагадав про важливе попередження Україні у 2022 році

19 грудня 2025, 11:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час традиційної "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.

Документ на столі: Путін назвав умови завершення війни в Україні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Вже традиційно господар Кремля звинуватив Київ у "відмові від завершення конфлікту мирними засобами", а, по суті, у згоді капітулювати у війні проти РФ.

При цьому російський диктатор зазначив, що Росія нібито 2022-го попереджала Україну, що "змушена визнати невизнані республіки, просила дати людям спокійно жити".

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов продовжують публічно декларувати відданість початковим, максималістським військовим цілям Кремля, водночас системно перебільшуючи реальні успіхи російської армії на фронті. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).   

Аналітики нагадують, що 17 грудня під час церемонії нагородження російських військових Путін заявив про намір "досягнути всі поставлені цілі" і стверджував, що РФ захопила "стратегічно важливі населені пункти", що відкриває шлях для подальших наступів.   

У ISW зазначають, що подібні заяви ще раз підтверджують: Путін не готовий погоджуватися на мирну угоду, яка б ґрунтувалася на запропонованому США 28-пунктному плані. В інституті звертають увагу на конкретні приклади маніпуляцій. Зокрема Путін заявляв про повне захоплення Сіверська, тоді як аналітики підтверджують окупацію лише близько 77% міста.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини