Документ на столі: Путін назвав умови завершення війни в Україні

Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час традиційної "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Вже традиційно господар Кремля звинуватив Київ у "відмові від завершення конфлікту мирними засобами", а, по суті, у згоді капітулювати у війні проти РФ.

При цьому російський диктатор зазначив, що Росія нібито 2022-го попереджала Україну, що "змушена визнати невизнані республіки, просила дати людям спокійно жити".

Аналітики нагадують, що 17 грудня під час церемонії нагородження російських військових Путін заявив про намір "досягнути всі поставлені цілі" і стверджував, що РФ захопила "стратегічно важливі населені пункти", що відкриває шлях для подальших наступів.

У ISW зазначають, що подібні заяви ще раз підтверджують: Путін не готовий погоджуватися на мирну угоду, яка б ґрунтувалася на запропонованому США 28-пунктному плані. В інституті звертають увагу на конкретні приклади маніпуляцій. Зокрема Путін заявляв про повне захоплення Сіверська, тоді як аналітики підтверджують окупацію лише близько 77% міста.



