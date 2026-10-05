«Долой царя!»: чем в Москве закончились лозунги против власти

В Москве во время митинга, организованного 4 октября сторонниками Коммунистической партии РФ, произошли массовые задержания участников. По данным очевидцев и российских СМИ, правоохранители могли доставить в отделы около 60 человек.

Митинг в Москве. Фото: из открытых источников

Акция прошла у памятника на Крестьянской заставе и была приурочена к событиям октября 1993 года, известным в России как "расстрел Белого дома". По оценкам свидетелей, в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.

Участники митинга выступали с различными политическими требованиями. Среди прозвучавших лозунгов были призывы освободить политических заключенных, предоставить свободу активисту Дмитрию Морозову, провести честные выборы, а также выступления против действующей власти. В частности, митингующие скандировали "Долой царя".

По данным очевидцев, среди участников были представители КПРФ, активисты партии "Яблоко", марксисты и сторонники Дмитрия Морозова, которого, согласно сообщениям, задержали днем ранее – 3 октября.

Напряженность на акции усилилась после того, как из толпы начали звучать лозунги против партии "Единая Россия". После этого сотрудники правоохранительных органов начали вытеснять и задерживать участников митинга.

Очевидцы говорят как минимум о двух волнах задержаний. По их подсчетам, среди задержанных оказались около 26 представителей КПРФ, примерно 30 сторонников "Яблока", а также другие активисты.

В результате общее число задержанных, по предварительным оценкам свидетелей, приблизилось к 60 людям.

Информация о задержаниях поступила от очевидцев и российских СМИ. При этом официальные российские ведомства на момент публикации не представили полного подтверждения количества задержанных и обстоятельств каждого из задержаний.

Акция проходила на фоне повышенного внимания к политическим протестам и деятельности оппозиционно настроенных активистов в России. Подробности о возможных административных протоколах или иных последствиях для участников митинга пока остаются неизвестными.

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