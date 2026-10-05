«Геть царя!»: чим у Москві закінчилися гасла проти влади

У Москві під час мітингу, організованого 4 жовтня прихильниками Комуністичної партії РФ, відбулися масові затримання учасників. За даними очевидців та російських ЗМІ, правоохоронці могли доставити до відділів близько 60 осіб.

Мітинг у Москві. Фото: з відкритих джерел

Акція пройшла біля пам'ятника на Селянській заставі і була присвячена подіям жовтня 1993 року, відомим у Росії як "розстріл Білого дому". За оцінками свідків, у заході взяли участь близько двох тисяч людей.

Учасники мітингу виступали із різними політичними вимогами. Серед гасел, що пролунали, були заклики звільнити політичних в'язнів, надати свободу активісту Дмитру Морозову, провести чесні вибори, а також виступи проти чинної влади. Зокрема, мітингувальники скандували "Геть царя".

За даними очевидців, серед учасників були представники КПРФ, активісти партії "Яблуко", марксисти та прихильники Дмитра Морозова, якого, за повідомленнями, затримали днем раніше – 3 жовтня.

Напруженість на акції посилилася після того, як із натовпу почали звучати гасла проти партії "Єдина Росія". Після цього правоохоронці почали витісняти та затримувати учасників мітингу.

Очевидці говорять як мінімум про дві хвилі затримань. За їхніми підрахунками, серед затриманих опинилося близько 26 представників КПРФ, приблизно 30 прихильників "Яблука", а також інші активісти.

В результаті загальна кількість затриманих, за попередніми оцінками свідків, наблизилася до 60 людей.

Інформація про затримання надійшла від очевидців та російських ЗМІ. При цьому офіційні російські відомства на момент публікації не надали повного підтвердження кількості затриманих та обставин кожного із затримань.

Акція проходила на тлі підвищеної уваги до політичних протестів та діяльності опозиційно налаштованих активістів у Росії. Подробиці про можливі адміністративні протоколи чи інші наслідки для учасників мітингу поки що залишаються невідомими.

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