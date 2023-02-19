"Должна стоять на коленях": в России с ненавистью ответили на заявление Барбары Брыльской

Звездной польской актрисе Барбаре Брыльской досталось от российского музыкального критика Сергея Соседова, набросившегося на нее после ее публичной позиции, где актриса резко высказалась, раскритиковав российские власти и осудила войну на украинской территории.

В России набросились на Барбару Брыльскую (фото из открытых источников)

По словам путиниста, Брыльская должна быть благодарна РФ за собственную звездную популярность, ведь стала известна после съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром".

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"Ну уж, кто бы вякал, Господи? Приехала откуда-то королева. Из Польши! Ну не смешила бы людей. Пусть не выступает, не вякает. Она перед Россией, так и напишите, должна на коленях стоять, потому что без РФ и Советского Союза она – никто и ничто, полный ноль", – прокомментировал эту ситуацию российский критик представителям российских СМИ.

Соседов отметил, что Брыльская должен поклониться российским городам, в частности Москве, Санкт-Петербургу, Иркутску и Липецку.

"Спустилась с трапа самолета и тут же встала на колени", — выплескивал свои ядовитые слова на Брыльскую представитель РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Брыльская назвала россиян "проклятым народом". Звезда польского кинематографа Барбара Брыльская поддерживает Лию Ахеджакову, которую начали "травить" в России за ее позицию, осуждающую полномасштабную войну. Героиня кинофильма "Ирония судьбы" называет жителей России "проклятым народом". Еще Брыльская советует Ахеджаковой бежать из России. В Москве комментарий Брыльской восприняли отрицательно. Чиновники от культуры уже знают какого "наказания" заслуживает Брыльска. Заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предлагает "стереть" роль актрисы, которую она исполняет в фильме "Ирония судьбы".