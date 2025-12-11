Дорога в один конец: на что идут российские военные, лишь бы не попасть под Покровск

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватчики массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление, которое сами россияне называют адским, понимая, что выжить там шансов очень мало. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram партизанского движения "Атеш".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Агенты "Атеш" в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, сообщают: стремительно увеличивается количество солдат, которые массово "болеют" и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.
Особенно участились случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.
Медчасти подтверждают, что количество обращений уже далеко превышает норму.
Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы "откосить" от ротации, рассказывают члены партизанского движения.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска. Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года российские захватчики очень стремительно начали приближаться к городу Покровск. По его мнению, от того периода надо считать начало обороны города.