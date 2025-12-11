Дорога в один конец: на что идут российские военные, лишь бы не попасть под Покровск

Российские захватчики массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление, которое сами россияне называют адским, понимая, что выжить там шансов очень мало. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram партизанского движения "Атеш".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Агенты "Атеш" в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, сообщают: стремительно увеличивается количество солдат, которые массово "болеют" и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.

Особенно участились случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Медчасти подтверждают, что количество обращений уже далеко превышает норму.

Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы "откосить" от ротации, рассказывают члены партизанского движения.

"Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую и ищут любые способы уклониться", — констатируют в "Атеш".

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска. Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года российские захватчики очень стремительно начали приближаться к городу Покровск. По его мнению, от того периода надо считать начало обороны города.

"Украинская армия продолжает держать пусть не весь город, но небольшие окраины, части окраин города Покровска. Возможно три четвертых города, даже может больше, находится или под полным контролем российской армии, или под частичным", — отметил Ступак.



