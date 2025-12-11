Дорога в один кінець: на що йдуть російські військові, аби не потрапити під Покровськ

Російські загарбники масово госпіталізуються, щоб уникнути бойових дій. Таких випадків побільшало на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок, який самі росіяни називають пекельним, розуміючи, що вижити там шансів дуже мало. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram партизанського руху "Атеш".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Агенти "Атеш" у лавах 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка знаходиться на Херсонському напрямку, повідомляють: стрімко збільшується кількість солдатів, які масово "хворіють" і лягають у шпиталі, щоб уникнути бойових дій.

Особливо почастішали випадки захворювань на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Медчастини підтверджують, що кількість звернень вже перевищує норму.

Солдати цілими групами вирушають до шпиталю, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які приводи, щоб "відкосити" від ротації, розповідають члени партизанського руху.

"Військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть йти на передову та шукають будь-які способи ухилитися", — констатують у "Атеші".

