Довоевались. Власти РФ создают на Белгородщине "зону отчуждения"

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Марьян Ощановский
В Белгородской области РФ из-за постоянных обстрелов местные власти заявили о создании "зоны отчуждения" вблизи границы с Украиной. Российские силовики ограничат доступ к 14 населенным пунктам.
РФ создает «санитарную зону» в Белгородской области. Фото из открытых источников
Как сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается "крайне сложная оперативная ситуация".
По словам российского губернатора, попасть в "зону отчуждения" россияне смогут только после получения специального разрешения.
Как известно, после вторжения российской армии в Украину Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. С 2023 года количество обстрелов выросло до 300-400 в месяц, что примерно в 10 раз больше, чем в соседних российских областях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Грайворонского района Белгородской области записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину и главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, в котором просят защитить их от украинских атак и компенсировать ущерб. В обнародованном видео белгородцы жалуются, что уже год живут под постоянными обстрелами и призвали власти обратить внимание, что нарушается их право на безопасность, предусмотренное конституцией РФ. Граждане России рассказали, что у них горят дома, вокруг летают дроны, а помощь никак не поступает.
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