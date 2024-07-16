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Довоевались. Власти РФ создают на Белгородщине "зону отчуждения"

В Белгородской области ограничили доступ к 14 населенным пунктам

16 июля 2024, 23:46
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Марьян Ощановский

В Белгородской области РФ из-за постоянных обстрелов местные власти заявили о создании "зоны отчуждения" вблизи границы с Украиной. Российские силовики ограничат доступ к 14 населенным пунктам.

Довоевались. Власти РФ создают на Белгородщине "зону отчуждения"

РФ создает «санитарную зону» в Белгородской области. Фото из открытых источников

Как сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается "крайне сложная оперативная ситуация".

По словам российского губернатора, попасть в "зону отчуждения" россияне смогут только после получения специального разрешения.

"Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты (бронежилете и каске) и в сопровождении военных", — сообщил Вячеслав Гладков.

Как известно, после вторжения российской армии в Украину Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. С 2023 года количество обстрелов выросло до 300-400 в месяц, что примерно в 10 раз больше, чем в соседних российских областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Грайворонского района Белгородской области записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину и главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, в котором просят защитить их от украинских атак и компенсировать ущерб. В обнародованном видео белгородцы жалуются, что уже год живут под постоянными обстрелами и призвали власти обратить внимание, что нарушается их право на безопасность, предусмотренное конституцией РФ. Граждане России рассказали, что у них горят дома, вокруг летают дроны, а помощь никак не поступает.



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Источник: https://t.me/vvgladkov/8488
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