Довольный Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС: с кем у диктатора намечены встречи (ФОТО)

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Казахстан на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что позже он встретится с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Путин прибыл в Казахстан. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что также должны прибыть лидеры Монголии, Азербайджана, Пакистана, вице-президент Ирана. Участие может принять и генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан вчера и уже провел переговоры с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Это уже второй зарубежный визит китайского лидера с начала года. В мае он совершил европейское турне, посетив Францию, Сербию и Венгрию.

В поездке Си Цзиньпина сопровождают член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и другие лица.

Стоит отметить, ШОС – межправительственная организация, созданная Китаем и РФ в 2001 году в г. Шанхай. В организацию входят девять стран-членов – Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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