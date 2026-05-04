Ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. При этом традиционно уточнил, что пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.

По информации мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

Российские паблики отметили, что на месте происшествия "работают экстренные службы".

На рассвете Сергей Собянин сообщил еще о двух якобы обезвреженных беспилотниках, "которые летели на Москву".

"Росавиация" сообщила об ограничениях в работе московских аэропортов "Домодедово" и "Внуково".

Параллельно с Москвой ударный БПЛА зафиксировали в небе над Самарой. Информация о последствиях уточняется.

масштаб парада ко Дню Победы 9 мая в Москве заметно сокращается, превращаясь из демонстрации силы в символическое мероприятие. Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что изменения отражают более глубокие проблемы внутри России.

Традиционно этот день посвящен памяти миллионов погибших во Второй мировой войне, однако нынешнее сокращение вызывает вопросы. По мнению аналитиков, причины кроются не только в безопасности, но и в неспособности власти продемонстрировать прежний военный потенциал.

Как подчеркивается в материале, еще с 2008 года Владимир Путин использовал парад как инструмент демонстрации силы, включая современную военную технику. Теперь же этот сигнал выглядит ослабленным: война против Украины затягивается, а потери российской армии растут.