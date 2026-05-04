logo

BTC/USD

80270

ETH/USD

2389.83

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Дроны атаковали Москву и не только: в Кремле слышали взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

Дроны атаковали Москву и не только: в Кремле слышали взрывы

Российская власть заявила об атаке БпЛА

4 мая 2026, 07:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. При этом традиционно уточнил, что пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.

Дроны атаковали Москву и не только: в Кремле слышали взрывы

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

По информации мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

Российские паблики отметили, что на месте происшествия "работают экстренные службы".

На рассвете Сергей Собянин сообщил еще о двух якобы обезвреженных беспилотниках, "которые летели на Москву".

"Росавиация" сообщила об ограничениях в работе московских аэропортов "Домодедово" и "Внуково".

Параллельно с Москвой ударный БПЛА зафиксировали в небе над Самарой. Информация о последствиях уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштаб парада ко Дню Победы 9 мая в Москве заметно сокращается, превращаясь из демонстрации силы в символическое мероприятие. Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что изменения отражают более глубокие проблемы внутри России.

Традиционно этот день посвящен памяти миллионов погибших во Второй мировой войне, однако нынешнее сокращение вызывает вопросы. По мнению аналитиков, причины кроются не только в безопасности, но и в неспособности власти продемонстрировать прежний военный потенциал. 

Как подчеркивается в материале, еще с 2008 года Владимир Путин использовал парад как инструмент демонстрации силы, включая современную военную технику. Теперь же этот сигнал выглядит ослабленным: война против Украины затягивается, а потери российской армии растут.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости