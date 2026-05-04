Дрони атакували Москву і не лише: у Кремлі чули вибухи

Вночі 4 травня безпілотник потрапив до будівлі на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. При цьому, традиційно уточнив, що постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

За інформацією моніторингових каналів, українські БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака сталася за 5 днів до запланованого параду 9 травня на Червоній площі.

Російські паблики зазначили, що на місці події "працюють екстрені служби".

На світанку Сергій Собянін повідомив ще про двох нібито знешкоджених безпілотників, які летіли на Москву.

"Росавіація" повідомила про обмеження в роботі московських аеропортів "Домодєдово" та "Внуково".

Паралельно з Москвою ударний БПЛА зафіксували у небі над Самарою. Інформація про наслідки уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масштаб параду до Дня Перемоги 9 травня у Москві помітно скорочується, перетворюючись із демонстрації сили на символічний захід. Про це пише The Telegraph, відзначаючи, що зміни відображають глибші проблеми всередині Росії.

Традиційно цей день присвячено пам'яті мільйонів загиблих у Другій світовій війні, проте нинішнє скорочення викликає питання. На думку аналітиків, причини криються не лише у безпеці, а й у нездатності влади продемонструвати колишній військовий потенціал.

Як наголошується у матеріалі, ще з 2008 року Володимир Путін використав парад як інструмент демонстрації сили, включаючи сучасну військову техніку. Тепер цей сигнал виглядає ослабленим: війна проти України затягується, а втрати російської армії зростають.