Дроны достали Чувашию: почему топливный кризис в РФ обострится еще больше

В Чувашии атакована станция по перекачке нефти, местные власти обвинили Украину

27 сентября 2025, 11:00
Утром 27 сентября неопознанные беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии. Атаку дронов уже подтвердили местные власти. 

Глава республики Олег Николаев сообщил, что утром субботы украинский беспилотник нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии.

По его данным, нефтеперекачивающей станции причинен незначительный ущерб, но работа объекта приостановлена.

"Угрозы для населения нет, пострадавших нет", — добавил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По уточненной информации Генштаба, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части. 

Афипский НПЗ преимущественно производит бензины, дизель и авиационный керосин; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн и он задействован в обеспечении российской армии.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами. Когда наступит крах российской экономики? Сколько российских НПЗ нужно атаковать, чтобы армия РФ ощутила недостаток топлива? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



