Дроны достали Чувашию: почему топливный кризис в РФ обострится еще больше

Утром 27 сентября неопознанные беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии. Атаку дронов уже подтвердили местные власти.

Глава республики Олег Николаев сообщил, что утром субботы украинский беспилотник нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии.

По его данным, нефтеперекачивающей станции причинен незначительный ущерб, но работа объекта приостановлена.

"Угрозы для населения нет, пострадавших нет", — добавил чиновник.

в ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По уточненной информации Генштаба, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части.

Афипский НПЗ преимущественно производит бензины, дизель и авиационный керосин; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн и он задействован в обеспечении российской армии.

президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами.