Дрони дістали Чувашію: чому паливна криза в РФ загостриться ще більше

Вранці 27 вересня невідомі безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції в Чувашії. Атаку дронів вже підтвердила місцева влада.

У Чувашії атаковано станцію з перекачування нафти. Фото: із відкритих джерел

Глава республіки Олег Ніколаєв повідомив, що вранці суботи український безпілотник завдав удару по нафтоперекачувальній станції в Чувашії.

За його даними, нафтоперекачувальній станції завдано незначних збитків, але роботу об'єкта призупинено.

"Загрози для населення немає, постраждалих немає", — додав урядовець.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 26 вересня українські військові вкотре завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено потрапляння та пожежу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією Генштабу, НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Операція проходила в рамках заходів щодо зниження наступального потенціалу противника та ускладнення поставок пального та боєприпасів у російські військові частини.

Афіпський НПЗ переважно виробляє бензини, дизель та авіаційний гас; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн. тонн і він задіяний у забезпеченні російської армії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів можна порівняти з російським, вони це відчують за паливним дефіцитом. Свою думку Зеленський озвучив під час спілкування із журналістами. Коли настане крах російської економіки? Скільки російських НПЗ потрібно атакувати, щоб армія РФ відчула нестачу палива? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.