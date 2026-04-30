Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал волну тревожных прогнозов относительно возможного принудительного набора большого количества солдат в ряды армии страны-агрессора. По его убеждению, современные технологии коренным образом изменили характер боевых действий, лишив врага его главного козыря — количественного преимущества.
Эксперт подчеркнул, что в условиях тотального господства беспилотников любая бронетехника противника имеет очень низкую живучесть, а классические штурмы стали редким явлением.
Он подчеркнул, что эра, когда исход войны зависел только от количества пехотинцев, осталась в прошлом. По словам советника, российское руководство также отдает себе отчет в ограниченной эффективности "мясных штурмов", ведь если бы они могли радикально изменить ситуацию, то общая мобилизация в РФ произошла бы значительно раньше.
