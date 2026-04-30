«Дрони є — ворога стільки нема»: чому масштабна мобілізація в РФ не змінить хід війни

Недилько Ксения
Радник міністра оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував хвилю тривожних прогнозів щодо можливого примусового набору великої кількості солдатів до лав армії країни-агресора. На його переконання, сучасні технології докорінно змінили характер бойових дій, позбавивши ворога його головного козиря — чисельної переваги.
Експерт наголосив, що в умовах тотального панування безпілотників будь-яка бронетехніка противника має вкрай низьку живучість, а класичні штурми стали рідкісним явищем.
Він підкреслив, що ера, коли результат війни залежав лише від кількості піхотинців, залишилася в минулому. За словами радника, російське керівництво також усвідомлює обмежену ефективність "м'ясних штурмів", адже якби вони могли радикально змінити ситуацію, то загальна мобілізація в РФ відбулася б значно раніше.
