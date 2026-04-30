«Дрони є — ворога стільки нема»: чому масштабна мобілізація в РФ не змінить хід війни

Радник міністра оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував хвилю тривожних прогнозів щодо можливого примусового набору великої кількості солдатів до лав армії країни-агресора. На його переконання, сучасні технології докорінно змінили характер бойових дій, позбавивши ворога його головного козиря — чисельної переваги.

Експерт наголосив, що в умовах тотального панування безпілотників будь-яка бронетехніка противника має вкрай низьку живучість, а класичні штурми стали рідкісним явищем.

"Будуть масові набіги живої сили, як це робив СРСР під час Другої світової? Наші хлопці будуть активно працюватимуть з FPV. Ми підготуємо необхідні ресурси відповідно до масштабів мобілізації та очікуваних загроз. Прям зараз БПЛА пiдроздiли ЗСУ не виконують "план" щодо ліквідації. Дрони є — ворога стiлькi нема", — зазначив Бескрестнов.

Він підкреслив, що ера, коли результат війни залежав лише від кількості піхотинців, залишилася в минулому. За словами радника, російське керівництво також усвідомлює обмежену ефективність "м'ясних штурмів", адже якби вони могли радикально змінити ситуацію, то загальна мобілізація в РФ відбулася б значно раніше.

"Епоха, коли все вирішувала кількість людей, минула. Звісно, наш ворог теж це все розуміє. Якби масова мобілізація у пехоту могла щось радикально та швидко змінити, її б уже давно провели", — резюмував фахівець.

