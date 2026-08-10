Дроны накрыли Татарстан: под ударом нефтегигант

В российском Татарстане утром 10 августа сообщили о масштабной атаке беспилотников. Основной целью, по предварительным данным, мог стать Нижнекамск – один из ключевых центров нефтепереработки и нефтехимии России.

Дрон. Фото: из открытых источников

Местные жители заявляют о большом количестве беспилотников в небе над Нижнекамском и Чистополем. Мониторинговые каналы публикуют видео и фотографии, на которых виден пролет БПЛА, а также столбы дыма в районе Нижнекамска.

Российские власти на момент появления сообщений ситуацию официально не комментировали. Поэтому информация о возможных попаданиях, повреждениях и масштабах последствий остается неподтвержденной.

Особое внимание обращает на то, что в Нижнекамске расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических кластеров РФ. Именно здесь работают мощности "ТАНЕКО", "ТАИФ-НК" и "Нижнекамскнефтехим", входящей в группу "Сибур".

Танеко является одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает производство значительных объемов горючего. "ТАИФ-НК" специализируется на переработке нефти и газового конденсата, в то время как "Нижнекамскнефтехим" производит синтетические каучуки, полимеры и другую нефтехимическую продукцию.

Поэтому любые масштабные перебои в работе этого промышленного узла могут иметь значение далеко за пределами Татарстана.

В последнее время украинские дроны чаще атакуют объекты российской топливно-энергетической и оборонной инфраструктуры на значительном расстоянии от границы. Для Москвы это создает дополнительное давление на предприятия, обеспечивающие топливом российскую экономику и военную машину.

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