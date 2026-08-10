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Дрони накрили Татарстан: під ударом нафтогігант

Над Нижньокамськом і Чистополем помітили десятки безпілотників. Місцеві публікують кадри з димом, а російська влада мовчить

10 серпня 2026, 08:27
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Кравцев Сергей

У російському Татарстані вранці 10 серпня повідомили про масштабну атаку безпілотників. Основною ціллю, за попередніми даними, міг стати Нижньокамськ – один із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії.

Дрони накрили Татарстан: під ударом нафтогігант

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі заявляють про велику кількість безпілотників у небі над Нижньокамськом і Чистополем. Моніторингові канали публікують відео та фотографії, на яких видно проліт БПЛА, а також стовпи диму в районі Нижньокамська.

Російська влада на момент появи повідомлень ситуацію офіційно не коментувала. Тому інформація про можливі влучання, пошкодження та масштаби наслідків залишається непідтвердженою.

Особливу увагу привертає те, що в Нижньокамську розташований один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних кластерів РФ. Саме тут працюють потужності "ТАНЕКО", "ТАИФ-НК" та "Нижньокамськнафтохім", що входить до групи "Сибур".

"ТАНЕКО" є одним із найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії та забезпечує виробництво значних обсягів пального. "ТАИФ-НК" спеціалізується на переробці нафти та газового конденсату, тоді як "Нижньокамськнафтохім" виробляє синтетичні каучуки, полімери та іншу нафтохімічну продукцію.

Тому будь-які масштабні перебої в роботі цього промислового вузла можуть мати значення далеко за межами Татарстану.

Останнім часом українські дрони дедалі частіше атакують об'єкти російської паливно-енергетичної та оборонної інфраструктури на значній відстані від кордону. Для Москви це створює додатковий тиск на підприємства, які забезпечують паливом російську економіку та військову машину.

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