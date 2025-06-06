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Дроны нанесли мощный удар по стратегическому заводу РФ: что известно

Стратегический завод "Прогресс" в Мичуринске стал мишенью ВСУ

сегодня, 08:50
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Кравцев Сергей

Ночью 6 июня беспилотники атаковали важный завод "Прогресс" в городе Мичуринск, который занимается производством ракетной и авиационной техники для России. Завод получил существенные повреждения.

Дроны нанесли мощный удар по стратегическому заводу РФ: что известно

Завод "Прогресс". Фото: из открытых источников

Атака на завод "Прогресс" в Мичуринске, Тамбовской области произошла около 2:15 по местному времени.

По предварительной информации, объект был поражен, вероятно, одним беспилотником. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, которые борются с пожаром. Из-за инцидента движение в направлении завода временно перекрыто.

Также есть информация о пострадавших, однако детали относительно их состояния пока не обнародованы.

Эта атака стала одним из весомых ударов по стратегической инфраструктуре РФ, что может иметь значительное влияние на военную промышленность России.

Завод "Прогресс" является важным предприятием для ракетной и авиационной промышленности страны-агрессора. Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также электротехнической продукции гражданского назначения и оборудования для газо- и нефтепроводов.

Известно, что продукция завода используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 июня украинские войска прицельно ударили по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области России. В результате удара произошел масштабный пожар. Важно отметить, что объект используется для заправки стратегической авиации, которая осуществляет ракетные удары по территории Украины.

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