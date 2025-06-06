Москву массированно атаковали дроны: последствия

В России заявили, что в ночь на 6 июня Москву атаковало десять беспилотников, которые якобы были сбиты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников

Чиновник традиционно отрапортовал, что силы ПВО Министерства обороны России сбили все беспилотники. Всего их насчитали десять, все они якобы летели в направлении Москвы.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено десять беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что из-за воздушной угрозы был временно приостановлен взлет и посадка рейсов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

Читайте также на портале "Комментарии" — минимум две иностранные авиакомпании изучают возможность перенести часть рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково на фоне роста угрозы атак дронов. Все меньше веры в то, что война не придет в Россию и российская ПВО справится с воздушными атаками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Ведомости".

Как сообщили изданию источники в одной из российских авиакомпаний и одном из аэропортов, обе компании уже выполняют рейсы в Пулково. Одной из них может быть Turkish Airlines. Ключевой причиной обсуждения стали регулярные случаи закрытия воздушного пространства над Москвой и Подмосковьем из-за атак беспилотников. По словам собеседника, в последнее время заметна еще одна тенденция — многие пассажиры отправляются в международные рейсы из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие последствия ударов по Москве: почему Путин теряет важный козырь.



