Дроны ударили по двум ключевым заводам в России: детали от Генштаба

В ночь на 25 августа Силы обороны Украины нанесли удар по двум важным объектам российской нефтегазовой отрасли – Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае и Астраханскому газоперерабатывающему заводу.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Одним из главных эпизодов ночной атаки стал удар по Афипскому НПЗ. В регионе прозвучала серия взрывов, а затем над территорией предприятия поднялись густые клубы черного дыма. В сети появились кадры, на которых видно яркое зарево от пожара.

Факт атаки и возгорания подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия в поселке Афипское. Кроме того, в населенном пункте было повреждено по меньшей мере десять частных домов.

Обломки беспилотника также рухнули на территорию железнодорожной станции. Российская сторона сообщила о проблемах работы железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, подвижной состав задерживается, также сообщалось о пострадавших и погибших.

Удар по Афипскому НПЗ подтвердила и украинская оборонная компания Fire Point. Предприятие считается одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн нефти, что превышает 2% общего объема нефтепереработки РФ.

Завод производит бензин, дизельное горючее, мазут, газойль и другие нефтепродукты. Особое значение предприятие имеет для обеспечения российской экономики и армии топливом.

Афипский НПЗ уже находился под ударами украинских сил обороны – предварительную атаку на предприятие сообщали в середине июля. Теперь удар повторился, причем его последствия коснулись не только самого завода, но и железнодорожной инфраструктуры региона.

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