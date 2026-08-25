Дрони вдарили по двох ключових заводах у Росії: деталі від Генштабу

У ніч проти 25 серпня Сили оборони України завдали удару по двох важливих об’єктах російської нафтогазової галузі – Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та Астраханському газопереробному заводу.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних епізодів нічної атаки став удар по Афіпському НПЗ. У регіоні пролунала серія вибухів, а згодом над територією підприємства здійнялися густі клуби чорного диму. У мережі з’явилися кадри, на яких видно яскраву заграву від пожежі.

Факт атаки та займання підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, пожежа виникла на території нафтопереробного підприємства в селищі Афіпське. Крім того, у населеному пункті було пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.

Уламки безпілотника також впали на територію залізничної станції. Російська сторона повідомила про проблеми в роботі залізничної інфраструктури. За попередніми даними, рухомий склад затримується, також повідомлялося про постраждалих і загиблих.

Удар по Афіпському НПЗ підтвердила й українська оборонна компанія Fire Point. Підприємство вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його річний обсяг переробки становить близько 6,25 мільйона тонн нафти, що перевищує 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, газойль та інші нафтопродукти. Особливе значення підприємство має для забезпечення російської економіки й армії паливом.

Афіпський НПЗ уже перебував під ударами українських Сил оборони – попередню атаку на підприємство повідомляли в середині липня. Тепер удар повторився, причому його наслідки торкнулися не лише самого заводу, а й залізничної інфраструктури регіону.

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