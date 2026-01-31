Другого варианта просто не существует: на какой шаг пойдет Путин, если хочет продолжать войну

Интенсивность боевых действий в сочетании с эффективным противодействием Сил обороны Украины привела к критическому росту потерь в рядах российской оккупационной армии. Дефицит личного состава в войсках РФ становится настолько ощутимым, что Кремль, вероятно, уже в ближайшее время будет вынужден принимать непопулярные решения по усилению мобилизации. Об этом в комментарии "24 Канала" заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевым фактором, ломающим планы противника, стало изменение подходов Вооруженных сил Украины к построению обороны. Украинские военные все больше делают ставку на дистанционное уничтожение врага, избегая прямого контакта пехоты со штурмовыми группами оккупантов.

"Очень хорошо, когда украинские пехотинцы на своих позициях не вступают в контакт с противником", — подчеркнул Жорин.

По его словам, массовое и системное применение беспилотников позволяет Силам обороны не подпускать вражескую пехоту к окопам, уничтожая ее еще на подходах.

Он подчеркнул, что привычная для российской армии тактика "заброса фронта живой силой" теряет эффективность. Несмотря на ежедневные штурмы почти по всей линии фронта, результативность подобных атак стремительно снижается, а потери растут.

Основной причиной неудач агрессора военный называет постоянную адаптацию ВСУ и усовершенствование методов ведения войны.

По словам Жорина, в последнее время существенных успехов российских войск не зафиксировано, что свидетельствует о постепенном истощении их наступательного потенциала в нынешнем формате.

