Іншого варіанту просто не існує: на який крок піде Путін, якщо хоче продовжувати війну

Інтенсивність бойових дій у поєднанні з ефективною протидією Сил оборони України призвела до критичного зростання втрат у лавах російської окупаційної армії. Дефіцит особового складу у військах РФ стає настільки відчутним, що Кремль, ймовірно, вже найближчим часом буде змушений ухвалювати непопулярні рішення щодо посилення мобілізації. Про це в коментарі "24 Каналу" заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовим фактором, який ламає плани противника, стала зміна підходів Збройних сил України до побудови оборони. Українські військові дедалі більше роблять ставку на дистанційне знищення ворога, уникаючи прямого контакту піхоти зі штурмовими групами окупантів.

"Дуже добре, коли українські піхотинці на своїх позиціях не вступають у контакт із противником", — наголосив Жорін.

За його словами, масове й системне застосування безпілотників дозволяє Силам оборони не підпускати ворожу піхоту до окопів, знищуючи її ще на підходах.

Він підкреслив, що звична для російської армії тактика "закидання фронту живою силою" втрачає ефективність. Попри щоденні штурми майже по всій лінії фронту, результативність таких атак стрімко знижується, а втрати зростають.

Основною причиною невдач агресора військовий називає постійну адаптацію ЗСУ та вдосконалення методів ведення війни.

За словами Жоріна, останнім часом суттєвих успіхів російських військ не зафіксовано, що свідчить про поступове виснаження їхнього наступального потенціалу в нинішньому форматі.

