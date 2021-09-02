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Главная Новости Мир Россия Дружба против России: в Кремле оценили встречу Зеленского и Байдена
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Дружба против России: в Кремле оценили встречу Зеленского и Байдена

В Российской Федерации снова заявили об антироссийской риторике

сегодня, 11:04
Автор:

Елизавета Черных

В Кремле отреагировали на состоявшиеся в среду, 1 сентября, переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу "дружбой против России". Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". 

Дружба против России: в Кремле оценили встречу Зеленского и Байдена

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

В Российской Федерации снова заявили об антироссийской риторике.

"Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление", — сказал Песков. 

Напомним, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Америки Джо Байденом. Так, Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко уверен, что ожидать большего от переговоров двух президентов в рамках всего лишь рабочего визита Зеленского в США не стоило. Однако, он отмечает, что Соединенные Штаты фактически стали на сторону Украины в оценке нынешней ситуации на Востоке Украины, а также в оккупированном Крыму.

А вот эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай отмечает, что как и ожидалось, встреча двух президентов была не особо содержательной и носила декларативный характер. Скорее надо смотреть на то, что обсуждали кулуарно. И не только с Байденом. Он подчеркивает, что традиционно говорили о Крыме, Донбассе, "Северном потоке-2". При этом по СП-2 озвучено не совсем понятное заявление.

Ранее издание "Комментарии" писало, что во время непростого двухчасового разговора с президентом США глава украинского государства услышал от него заверения, что тот лично поддерживает стремление Украины стать полноправным членом НАТО. При этом конкретных сроков на саммите названо так и не было.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/druzhba-protiv-rossii-putina-otreagirovali-1630566896.html
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Обсуждения

Tom

сегодня, 10:33

А русишвайне не задали себе вопрос - "а почему так"? Скорее всего, не задали, потому что ответ и так знают. Не знает ответ только рускот, которого путин "кормит" дезинформацией.

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