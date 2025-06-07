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Дружбе Китая и РФ пришел конец: в СМИ попал засекреченный отчет ФСБ

ФСБ считает Китай врагом

сегодня, 17:29 comments2364
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что дружба РФ с Китаем нерушима, а стратегическое военное и экономическое сотрудничество вступило в золотую эру. Вот только на Лубянке в штаб-квартире ФСБ китайцев считают "врагами". Об этом говорится в материале The New York Times.

Дружбе Китая и РФ пришел конец: в СМИ попал засекреченный отчет ФСБ

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В распоряжении СМИ оказался документ, согласно которому подразделение, которое ранее не раскрывалось, предупредило, что Китай представляет серьезную угрозу безопасности России. Его офицеры говорят, что Пекин все активнее пытается завербовать российских шпионов и заполучить в свои руки военные технологии, порой переманивая недовольных российских ученых.

Также они говорят, что Китай шпионит за российскими военными операциями в Украине, чтобы добыть информацию о западном оружии и методах ведения войны. Офицеры разведки недовольны таким поведением Пекина. В Москве допускают, что китайские ученные готовят почву для предъявления претензий на территорию России. Кроме того, они предупредили, что китайские разведчики ведут шпионаж в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия.

Эти угрозы расписаны во внутреннем 8-страничном документе планирования ФСБ, полученном NYT. В нем расписаны приоритеты для борьбы с китайскими шпионами. В документе не стоит дата, что может говорить о том, что это черновик. Хотя из контекста следует, что он был написал в конце 2023 или начале 2024 года.

В NYT подчеркнули, в российском документе описывается "напряженная и динамично развивающаяся" разведывательная битва в тени между двумя "внешне дружественными странами".

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Источник: https://www.nytimes.com/2025/06/07/world/europe/china-russia-spies-documents-putin-war.html
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