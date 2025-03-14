Дружественным отношениям Трампа и Путина в скором времени может прийти конец: названное условие

Кремлевского диктатора Владимира Путина на самом деле не интересуют технические детали возможного перемирия, считает политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп

"Если бы они его так интересовали, он бы не имел планов говорить с Трампом, а поручил бы решать все вопросы каким-нибудь своим генералам. А так ему хочется снова поторговаться с США – и о санкциях, и о "сферах влияния", и о деньгах, и о европейских рынках. И на этот раз Трамп ему может кое-что, хоть и не все предложить", – считает политолог.

По его мнению, два фактора могут повлиять на украинский контекст этого торга.

Первый, считает политолог, это общественное мнение в США. Чтобы там не говорили о новой администрации Белого дома, но общественное мнение и рейтинги там еще что-то весят, отмечает Таран.

"Большинство американцев поддерживают Украину, а еще главнее – будут воспринимать поражение Украины как поражение Трампа. И потому Трампу придется думать, чтобы условия перемирия, если оно будет, были относительно приличными", — говорит политолог.

Второй фактор – это время и Путин совершенно не прочь его тянуть. Впрочем, добавляет эксперт, у Трампа его просто нет. Ему нужны скорые, хоть и не совершенные решения и победы.

"Если Трамп и Путин не сойдутся во временных рамках, их комплиментарным отношениям может наступить конец. Но пока краткий вывод таков, что никаких четких планов ни у кого нет. Все переговоры проходят в живом режиме и по очень общим геополитическим координатам", – отмечает политолог.

Кроме того, он убежден, что и заговора между Трампом и Путиным пока тоже нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие два города Путин хочет, чтобы ему подарили.



