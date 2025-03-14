logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Дружественным отношениям Трампа и Путина в скором времени может прийти конец: названное условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Дружественным отношениям Трампа и Путина в скором времени может прийти конец: названное условие

Путин хочет максимально затянуть время, обсуждая возможное перемирие на фронте

сегодня, 10:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевского диктатора Владимира Путина на самом деле не интересуют технические детали возможного перемирия, считает политолог Сергей Таран.

Дружественным отношениям Трампа и Путина в скором времени может прийти конец: названное условие

Дональд Трамп

"Если бы они его так интересовали, он бы не имел планов говорить с Трампом, а поручил бы решать все вопросы каким-нибудь своим генералам. А так ему хочется снова поторговаться с США – и о санкциях, и о "сферах влияния", и о деньгах, и о европейских рынках. И на этот раз Трамп ему может кое-что, хоть и не все предложить", – считает политолог.

По его мнению, два фактора могут повлиять на украинский контекст этого торга.

Первый, считает политолог, это общественное мнение в США. Чтобы там не говорили о новой администрации Белого дома, но общественное мнение и рейтинги там еще что-то весят, отмечает Таран.

"Большинство американцев поддерживают Украину, а еще главнее – будут воспринимать поражение Украины как поражение Трампа. И потому Трампу придется думать, чтобы условия перемирия, если оно будет, были относительно приличными", — говорит политолог.

Второй фактор – это время и Путин совершенно не прочь его тянуть. Впрочем, добавляет эксперт, у Трампа его просто нет. Ему нужны скорые, хоть и не совершенные решения и победы.

"Если Трамп и Путин не сойдутся во временных рамках, их комплиментарным отношениям может наступить конец. Но пока краткий вывод таков, что никаких четких планов ни у кого нет. Все переговоры проходят в живом режиме и по очень общим геополитическим координатам", – отмечает политолог.

Кроме того, он убежден, что и заговора между Трампом и Путиным пока тоже нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие два города Путин хочет, чтобы ему подарили.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid028UDXgS9wcFHBi2bWDKfgwoju75iA8K9LNNDiRxzs8s1Wn3TK4FqQEEG7ouRg4Pohl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости