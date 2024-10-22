Друзья «отморозились» от Путина: лидеры каких стран не приехали на саммит БРИКС

В Кремле заявили, что в заключительный день саммита в Казани в формате БРИКС ожидается участие представителей около 40 стран. БРИКС – это международная организация, в которую входят крупнейшие по территории и населению страны мира. Ее считают одним из главных геополитических конкурентов "Большой семерки". К основателям блока относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Также к организации присоединились недавно Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Владимир Путин

Ожидается, что на саммите в Казани будут присутствовать лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители ряда международных организаций. Президент РФ Путин планирует провести двусторонние переговоры с гостями, среди которых будет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В то же время президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва отменил свой визит в Россию из-за травмы головы.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил Путину, что не сможет присутствовать по "разным причинам", но отправит четырех чиновников на саммит. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также не приедет из-за массовых блекаутов и ураганов в стране. Его тоже будут представлять министры.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман отсутствует на саммите, вместо него будет министр иностранных дел. Несмотря на приглашение, Саудовская Аравия еще официально не присоединилась к БРИКС. Если бы это произошло, страны блока контролировали около 44% мирового производства сырой нефти.

Среди потенциальных кандидатов на поступление в БРИКС фигурирует Индонезия, однако президент Джоко Видодо сообщил, что страна решила не торопиться с подачей официального запроса на присоединение. На саммите в Индонезию будет представлять министр иностранных дел. Также в настоящее время не планируют вступление в БРИКС Армения и Казахстан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на саммит БРИКС прибыл глава правительства Индии Наренда Моди и рассыпался в похвалах этой организации.



