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ДТП с Ефремовым: сожительница погибшего требует признать ее потерпевшей

Гражданская жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым не согласна с тем, что не может претендовать на компенсацию

сегодня, 12:25
Автор:

Екатерина Белоброва
ДТП с Ефремовым: сожительница погибшего требует признать ее потерпевшей

Гражданская жена Сергея Захарова, который скончался после госпитализации с места ДТП, когда в него врезался внедорожник актера Михаила Ефремова, обратилась в суд с требованием признать ее одной из потерпевших наравне с родственниками погибшего. Об этом сообщает российское издание Газета.ру.

Так, по словам адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, женщина, не имеющая юридического и кровного родства с Захаровым убеждена, что имеет право претендовать на свое участие в судебном процессе как потерпевшая на основании их фактического брака. При этом он отметил, что законодательство России явно не на ее стороне в этом вопросе.

"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", - указал юрист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья Сергея Захарова, изначально отказавшаяся от всех материальных компенсаций со стороны актера Михаила Ефремова, который тот предлагал в часы самого отчаянного раскаяния, в последствие потребовала от него весьма крупную высокую сумму



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