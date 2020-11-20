ДТП с участием Ефремова: против трех лжесвидетелей возбудили уголовные дела

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Елизавета Черных
Трех граждан, свидетельствовавших по делу ДТП в Москве, виновником которого был актер Михаил Ефремов, обвинили в ложных показаниях.
ФОТО: Из открытых источников
По данным следствия, двое из очевидцев утверждали, что за рулем автомобиля актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом" с машиной. Один из свидетелей заявлял, что до дорожно-транспортного происшествия видел на заднем сидении некого мужчину, однако водителя ему не удалось разглядеть.
Напомним, что известного актера Михаила Ефремова осудили на семь с половиной лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель, находившийся за рулем скончался в больнице. Известно, что во время аварии, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщали "Комментарии" ранее, СМИ назвали причину перевода Ефремова из СИЗО в колонию.
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