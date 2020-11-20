kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18637.38

ETH/USD

508.30

LTC/USD

85.10

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия ДТП с участием Ефремова: против трех лжесвидетелей возбудили уголовные дела
commentss НОВОСТИ Все новости

ДТП с участием Ефремова: против трех лжесвидетелей возбудили уголовные дела

Следователи пришли к выводу, что показания некоторых свидетелей являются заведомо недостоверными

сегодня, 18:12
Автор:

Елизавета Черных

Трех граждан, свидетельствовавших по делу ДТП в Москве, виновником которого был актер Михаил Ефремов, обвинили в ложных показаниях.

ДТП с участием Ефремова: против трех лжесвидетелей возбудили уголовные дела

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, двое из очевидцев утверждали, что за рулем автомобиля актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом" с машиной. Один из свидетелей заявлял, что до дорожно-транспортного происшествия видел на заднем сидении некого мужчину, однако водителя ему не удалось разглядеть. 

"Главным следственным управлением ГУМВД по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний", — заявили в МВД России. 

Напомним, что известного актера Михаила Ефремова осудили на семь с половиной лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель, находившийся за рулем скончался в больнице. Известно, что во время аварии, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщали "Комментарии" ранее, СМИ назвали причину перевода Ефремова из СИЗО в колонию. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/world/467735-dtp-s-uchastiem-efremova-protiv-treh-lzhesvideteley-vozbudili-ugolovnye-dela
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ