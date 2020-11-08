СМИ назвали причину перевода Ефремова из СИЗО в колонию

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Владимир Лавский
Приговоренного к 7,5 годам лишения свободы Михаила Ефремова этапировали в колонию из СИЗО-5 "Водник", так как он создавал "лишние проблемы" руководству изолятора. Об этом сообщает "Газета.ру".
В общем, создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться", — рассказал источник.
По его словам, Ефремов юридически действительно мог рассчитывать на попадание в хозотряд СИЗО, однако и Федеральная служба исполнения наказаний в данном случае действовала по букве закона.
Согласно изданию, против заслуженного артиста в хозотряде выступил лишь один человек, тогда как большинство заключенных Ефремова ждали — и особенно женщины.
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