СМИ назвали причину перевода Ефремова из СИЗО в колонию

Приговоренного к 7,5 годам лишения свободы Михаила Ефремова этапировали в колонию из СИЗО-5 "Водник", так как он создавал "лишние проблемы" руководству изолятора. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Решение принимало руководство изолятора. Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: "Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК", — сообщил источник.

В общем, создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться", — рассказал источник.

По его словам, Ефремов юридически действительно мог рассчитывать на попадание в хозотряд СИЗО, однако и Федеральная служба исполнения наказаний в данном случае действовала по букве закона.

"У Ефремова был срок не более десяти лет, отсутствие взысканий в СИЗО — к примеру, за ту же незаправленную кровать, положительная характеристика. Здоровье позволяло ему стать разнорабочим: он не пенсионер, хронических заболеваний, несовместимых с трудом, нет. Но ФСИН, этапируя Михаила, тоже ничего не нарушил", — заключил источник.

Согласно изданию, против заслуженного артиста в хозотряде выступил лишь один человек, тогда как большинство заключенных Ефремова ждали — и особенно женщины.

"На самом же деле там все положительно отнеслись к желанию Ефремова. Людям заниматься нечем, самодеятельность — важная часть жизни, на нее ходят все", — сообщает источник.

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