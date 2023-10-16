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Духовный наставник Путина сравнил оккупированный Крым с Колымой

Священнослужитель заявил, что Крым был в Древней Греции, в Византии Колымой

сегодня, 10:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии РПЦ в своем обращении к прихожанам Псково-Печерского монастыря подобрал не самое лучшее сравнение об оккупированном россиянами Крыме. Он сравнил украинский полуостров с Колымой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Крым.Реалии".

Духовный наставник Путина сравнил оккупированный Крым с Колымой

Российский митрополит Тихон (Шевкунов) и Путин

"Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Посылали туда и Златоуста, и Климента, Папу Римского "На Колыму!" Вот и мне – на курорты Колымы", – отметил митрополит Тихон.


Стоит отметить, 11 октября Синод РПЦ уволил священника с должности главы Псковской митрополии и назначил его главой Крымской митрополии. О причинах такое решения публично не сообщалось.

Митрополита Тихона называли иерархом РПЦ, который имеет особое уважение у российского диктатора Владимира Путина. Его даже называли и духовником российского президента. В марте Шевкунов попал на кадры первого после начала войны с Украиной визита Путина в Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" – Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Кремлю приходится прятать остатки Черноморского флота РФ – что ждет россиян в Крыму.




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Источник: https://ua.krymr.com/a/news-krym-holova-krymskoyi-mytropoliyi-rpts-tykhon-porivnyav-pivostriv-kolyma/32638257.html
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