Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и по совместительству супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка обратилась в судебные инстанции Европейского Союза. Россиянка требует аннулировать введенные против нее ограничения и выплатить значительную сумму финансового возмещения. Соответствующие сведения о иске спортсменки появились на страницах Официального журнала ЕС.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Напомним, что под европейские санкции Навка попала в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Причиной такого шага стала ее непосредственная связь с "лицом, поддерживающим действия, угрожающие территориальной целостности Украины". Дополнительным аргументом для Брюсселя послужил тот факт, что фигуристка, согласно официальным сведениям ЕС, владела бизнес-активами и жилой недвижимостью на территории аннексированного Крымского полуострова.

В своей судебной жалобе супруга спикера Путина пытается доказать, что Совет ЕС принял решение о его включении в "черный список" без веских доказательств. Кроме того, истец апеллирует к гуманитарным и семейным ценностям.

"При этом в документе подчеркивается, что ограничения нарушают ее право на человеческое достоинство, — отмечают журналисты, анализируя аргументы российской стороны, — а также право на уважение семейной жизни по отношению к ней и ее детям".

Кроме требования вернуть ей право на въезд в Европу и разблокировать счета, Навка выставила европейским институтам значительный финансовый счет. Сумму желаемого возмещения она разделила на две категории:

"В качестве компенсации за материальный ущерб Навка требует выплатить ей почти 135 тыс. евро, – резюмируют авторы публикации, детализируя финансовые аппетиты кремлевской элиты, – а за моральный ущерб – более 1,9 млн евро".

Дело находится на рассмотрении в Суде общей юрисдикции ЕС, где в последнее время все чаще появляются подобные заявления представителей российского истеблишмента и членов их семей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле прокомментировали информацию о возможном "воздушном перемирии", которое, по данным СМИ, обсуждают Украина и Соединенные Штаты. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не готова давать оценку таким инициативам и назвал подобные сообщения "преждевременными".



