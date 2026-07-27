Два мільйони євро за «моральну шкоду»: дружина Пєскова Тетяна Навка позивається до ЄС через санкції

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання та за сумісництвом дружина офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова Тетяна Навка звернулася до судових інстанцій Європейського Союзу. Росіянка вимагає анулювати запроваджені проти неї обмеження та виплатити значну суму фінансового відшкодування. Відповідні відомості про суть позову спортсменки з'явилися на сторінках Офіційного журналу ЄС.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Нагадаємо, що під європейські санкції Навка потрапила у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Причиною такого кроку став її безпосередній зв'язок із "особою, яка підтримує дії, що загрожують територіальній цілісності України". Додатковим аргументом для Брюсселя послужив той факт, що фігуристка, згідно з офіційними відомостями ЄС, володіла бізнес-активами та житловою нерухомістю на території анексованого Кримського півострова.

У своїй судовій скарзі дружина речника Путіна намагається довести, що Рада ЄС ухвалила рішення про її включення до "чорного списку" без вагомих доказів. Крім того, позивачка апелює до гуманітарних та сімейних цінностей.

"При цьому в документі підкреслюється, що обмеження порушують її право на людську гідність, — зазначають журналісти, аналізуючи аргументи російської сторони, — а також право на повагу до сімейного життя стосовно неї та її дітей".

Окрім вимоги повернути їй право на в'їзд до Європи та розблокувати рахунки, Навка виставила європейським інституціям значний фінансовий рахунок. Суму бажаного відшкодування вона розділила на дві категорії:

"В якості компенсації за матеріальні збитки Навка вимагає виплатити їй майже 135 тис. євро, — резюмують автори публікації, деталізуючи фінансові апетити кремлівської еліти, — а за моральну шкоду — понад 1,9 млн євро".

Справа перебуває на розгляді у Суді загальної юрисдикції ЄС, де останнім часом дедалі частіше з'являються подібні заяви від представників російського істеблішменту та членів їхніх родин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі прокоментували інформацію про можливе "повітряне перемир’я", яке, за даними ЗМІ, обговорюють Україна та Сполучені Штати. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва поки не готова давати оцінку таким ініціативам і назвав подібні повідомлення "передчасними".



