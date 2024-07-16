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Два русских фрика сцепились на публике: что произошло

Волочкова и Джигурда решили публично выяснить отношения и устроили настоящую перепалку

16 июля 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда, известные своей поддержкой террористическому вторжению РФ в Украину, недавно перестали быть друзьями после того, как в сеть попало видео с их удивительными выходками.

Два русских фрика сцепились на публике: что произошло

Волочкова и Джигурда (фото из открытых источников)

Как сообщают РосСМИ, Волочкову уже давно подозревали в злоупотреблении алкоголем, а Джигурда это подтвердил. Он заявил, что пытался спасти бывшую подругу от зависимости, хотя сам признал, что часто предлагал ей вино после выступлений, ведь для него это было "святое".

Волочкова не смогла остаться в стороне и быстро ответила на обвинения.

"С Джигурдой это всегда основание, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: 'Прощай, неудачник!'", — отметила балерина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная балерина из РФ чуть не утонула во время шторма на Мальдивах. Российская танцовщица со скандальной репутацией Анастасия Волочкова уехала на Мальдивы с подружкой-фотографом на отдых и снять клип на новую песню. Во время перерыва между съемками началась гроза, которая едва не осталась для балерины роковой.

В своем блоге в социальных сетях Анастасия написала, что платье, в котором она снималась, понесло сильным порывом ветра в океан. Волочкова побегала, чтобы ее спасти, но споткнулась, упала в штормовое море, и ее начала накрывать волна. От гибели балерину спасла ее подруга, а она сама испытала серьезный стресс.

Однако Волочкова склонна украшать и преувеличивать собственные приключения. При этом есть вопрос к ее состоянию – о танцовщице давно говорят, что она злоупотребляет алкоголем, а такое на воде может быть смертельно опасным.



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Источник: https://www.kleo.ru/news/showbiz/2024/7/15/starinnye-druzja-volochkova-i-dzhigurda-scepilis-na-publike-s-krikami-neudachnik.shtml
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