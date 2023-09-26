Две страны помогают России обойти санкции на нефть

После начала полномасштабной войны международные судоходные компании стали избегать Россию, однако их заменили две страны. Греция перевозит российскую нефть, тогда как через ОАЭ производится покупка танкеров для создания "теневого флота" РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Россия обходит санкции на нефть. Фото из открытых источников

Несмотря на репутационный риск, греческие судоходные компании видят возможность заработать на российском вторжении. Доля российской нефти, транспортируемой кораблями, зарегистрированными в Греции, достигла рекордного уровня. Институт международных финансов подсчитал, что в начале 2022 года на греческих кораблях перевозилось около 30% черноморской нефти, тогда как в мае 2023 этот показатель достиг отметки в 53%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Запад решил усилить давление на Кремль и ввел ограничение на цену для российской нефти. Это означало, что судоходные компании Запада должны транспортировать российскую нефть только по цене менее 60 долларов за баррель. Однако Путин решил создать "теневой флот" кораблей, у которых нет западного страхования, а их владельцев сложно определить. Таким образом Россия и дальше продавала свою нефть по ценам выше разрешенных санкциями.

Помимо греческих компаний к покупке танкеров также привлечены Объединенные Арабские Эмираты, ставшие одними из крупнейших покупателей нефтяных танкеров с 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль не смог построить собственные лодки, поэтому использует суда других стран для продажи нефти.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла новый путь для доставки нефти, который имеет значительные риски для окружающей среды и чреват катастрофой.