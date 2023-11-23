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"Движется к нашим границам": у Путина сделали новое безумное заявление об угрозе

Россия, напавшая на Украину, якобы не представляет угрозы странам Евросоюза, сказал Песков.

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявляет, что, сейчас, не агрессор-РФ является угрозой, все иначе, это власти Европы "угрожают" России. Сейчас будто движение Альянса  "всей своей мощью" приближается к российской границе.

"Движется к нашим границам": у Путина сделали новое безумное заявление об угрозе

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Как информирует Интерфакс , рупор Кремля "наехал" на Чехию, лидер которой Петр Павел ранее предупреждал европейские страны быть готовыми к военному конфликту с РФ.


Песков "считает", что Россия не представляет угрозы для европейских стран.

"Из Праги много истерических заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истерические настроения не подходят руководству Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозы для Европы ", – сказал спикер Кремля.

В частности, как продолжил спикер Путина, это страны Европы "угрожают" России, потому что мощный военный блок НАТО "движется к ее границам".

"Европа представляет угрозу для России, и Европа, я имею в виду ЕС, являясь подконтрольным США континентом, именно они участвуют в НАТО, которое движется со всей своей военной мощью к нашим границам", — заключил Дмитрий Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина отреагировали на заявление США о возможной поставке Ираном ракет в РФ. В США заявили, что Россия и Иран усиливают свое военное сотрудничество. Речь идет о возможном снабжении Тегераном ракет для войны в Украине. В ответ Кремле отказались комментировать подобные заявления. Соответствующее заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.



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