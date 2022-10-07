Двое россиян убежали от мобилизации Путина переплыв из Чукотки в Аляску

Президент России своим указом от 21 сентября решил мобилизовать россиян. Путин приказал мобилизовать 300 тысяч человек. С этого момента в РФ начались большие миграционные движения, ведь российские мужчины выезжали за границу во избежание призыва. Дошло до того, что двое россиян бежали из России в Аляску. Об этом сообщает издание Associated Press.

Россияне сбежали от мобилизации Путина переплыв из Чукотки в Аляску. Фото из открытых источников

Двое россиян, утверждающих, что бежавшие из РФ из-за мобилизации, достались городку Гамбелл на острове Святого Лаврентия, принадлежащего Аляске. После высадки на местный пляж мужчины задержали береговую охрану.

Пресс-секретарь сенатора Карина Боргер рассказала, что по словам россиян, они скрылись из Чукотки во избежание мобилизационной кампании. Кроме того, мужчины попросили убежища у местных властей.

Пока почти ничего не известно о мужчинах. Единственное, что сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что россияне приплыли к ним во вторник, 4 октября, на небольшой лодке.

Интересно, что для преодоления такого расстояния россиянам пришлось проплыть как минимум 58 км из Чукотки до островов Святого Лаврентия на Аляске.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском пропагандисте Борисе Корчевникове, который придумал новый термин для избегающих мобилизации россиян. Во время своей пылкой речи у россиянина на глазах появились слезы.

Также "Комментарии" писали о мобилизованных россиянах, которые позвонили по телефону на горячую линию и сдались украинским спецслужбам. Одним из первых пошедших на такой шаг оказался Михаил Куликов из Орска. Мужчина записал видео о том, как он договорился сдаться в плен.

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