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Двойник, болезнь или пластическая операция: у Путина заметили большую опухоль на щеке (ВИДЕО)

В сеть попало видео со встречи Владимира Путина, где у российского президента большая опухоль на щеке.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Официальный сайт Кремля опубликовал видео с президентом России Владимиром Путиным на встрече с генералами в резиденции Ново-Огарево. На видео отчетливо заметно удивительно вспухшие щеки российского диктатора.

Двойник, болезнь или пластическая операция: у Путина заметили большую опухоль на щеке (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Слухи о тяжелой болезни Путина или применении двойников все чаще появляются в сети. Недавнее видео из выступления Путина снова привлекло внимание из-за странной большой опухоли у президента России на щеке.


Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал отрывок из встречи Путина, на котором можно четко увидеть опухшую щеку российского президента.

Примечательно, что в этот день Путин выступал перед другими камерами, однако опухоли на щеке президента России уже не было заметно.

Пользователи под публикацией видео называют возможные причины этого эффекта. Одни указывают, что это очередной двойник Владимира Путина, который появляется на публике вместо российского президента. Другие говорят об очередной болезни Путина и указывают на его болезненное состояние. Третьи же предполагают, что Путину сделали пластическую операцию по омоложению, а вспухшая щека является характерным признаком после осложнений с введением наполнителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии были представлены доказательства существования двойников Путина. Они сравнили видео и аудио с выступлений российского президента и выяснили, что Владимир Путин имеет по меньшей мере два двойника. Впоследствии в Кремле отреагировали и сообщили, используют ли они двойников Путина.

Также "Комментарии" писали об удивительном поведении Путина. Российский президент внезапно схватился за руку, а видеокамеры зафиксировали этот случай.



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