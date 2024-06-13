Дядя Сэм «затрехсотил» рубль: что ждет Россию

Министерство финансов США 12 июня объявило о санкциях против Московской биржи, на которой в России ведется торговля акциями компаний, и Национального клирингового центра, выступающего посредником в валютной торговле.

Санкции против РФ

"Рубль "затрехсотили". Это – обвал экспорта до 25% из-за невозможности оплачивать внешнеторговые операции в долларах и евро",

– подчеркнул Луценко.

При этом, говорит политик, США ужесточают контроль за соблюдением санкций странами СНГ, ОАЭ, Турцией и Гонконгом.

"Отдельная ситуация – с Китаем. Его самые крупные банки прекратили расчеты в рублях. Но есть много мелких контор, питающих российский критический импорт, в том числе – потребности российской машины войны. Теперь Китай становится для путинской России единственным окном во внешний мир. А значит, диктат Китая будет еще больше",

– считает Луценко.

По его словам, все это напоминает Иран в 80-е годы после жестких американских санкций. Там все закончилось программой "нефть в обмен на еду и лекарства", напомнил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Минфин США 12 июня ввел против России "адские санкции". К примеру, после наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.

При этом мнение, что Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против РФ как раз перед американскими президентскими выборами. Расчет на то, чтобы заставить Путина идти на договоренности по завершению войны, пока не стало совсем плохо.



