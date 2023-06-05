Джигурда приехал в оккупированный Донецк и пострелял на позициях окупантов в украинцев (ВИДЕО)

На Донбасс, как во временно оккупированный регион, прибыл еще один сторонник Путина из РФ Никита Джигурда. Об этом визите он говорит, что "нужно поддержать ребят".

Никита Джигурда (фото из открытых источников)

Как отмечено Джигурдой в его сообщении в социальных сетях, он заехал прямо на позиции российских оккупантов, а также сделал фотографию, произведя выстрел из вооружения.

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При этом Никита Джигурда был во временно оккупированном украинском регионе в военной форме российского оккупанта. Жена артиста Марина Анисина поделилась фотографиями мужа в своем блоге и написала, что теперь гордится таким его поступком.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская певица сняла украинский флаг с Энергодарского городского совета. Российская рок-исполнительница, являющаяся поклонницей "русского мира" Юлия Чичерина, всегда поддерживающая террористов "Л/ДНР", сняла украинский флаг на помещении Энергодарского горсовета. Этот инцидент, который снимала певица на видео. Такие действия российской артистки квалифицируются, как надругательство над государственным символом Украины, начато уголовное производство. Об этом информируют в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

21 марта 2022 года Чичерина приехала в город Энергодар, чтобы поддержать российских военных. Чтобы полностью утвердить отделение города, захватившего оккупанты от других украинских территорий, исполнительница с помощью окупантов сняла с крыши городской мэрии города Энергодар украинский флаг. Именно таким способом Чичерина совершила действия надругательства по поводу украинского государственного символа.