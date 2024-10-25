Накануне в Казани закончился саммит БРИКС, в рамках которого Владимир Путин представил валюту, которая может стать единой для стран-участниц. Однако шансов у такой валюты мало. Об этом заявил депутат Госдумы РФ 2007-2016 гг., член Исполнительного Совета Съезда народных депутатов Илья Пономарев, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".



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По его словам, идея единой валюты стран БРИКС не будет работать. По словам российского политика, Путин хочет превратить организацию в военный союз. По его мнению, российская экономика слишком слаба, чтобы выдержать единую валюту.

"Если бы такую валюту начали создавать между собой Китай и Индия, это могло бы работать, но зачем им это нужно? Противоречия между этими странами сверхбольшие, поэтому они к этому (единой валюте – ред.) не готовы”, — размышляет Пономарев.

Российский политик отметил, что Россия не может ничего предложить другим странам БРИКС, ведь ее экономическая база "слишком маленькая". "И именно поэтому идея единой валюты БРИКС работать не будет", – уверен он.

Он отметил, что вместо этого БРИКС может стать военным союзом: "Я, скорее, поверю в то, что там может быть военный союз какой-то, а вот валютный, считаю, что это очень маловероятно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент РФ Владимир Путин в очередной раз рассказал о желании закончить войну и достичь мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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