logo

BTC/USD

67070.38

ETH/USD

2484.09

LTC/USD

71.28

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Единая валюта "не приживется": что Путин решил создать на базе БРИКС
commentss НОВОСТИ Все новости

Единая валюта "не приживется": что Путин решил создать на базе БРИКС

Бывший депутат Госдумы пояснил, что планирует создать Путин на базе БРИКС

сегодня, 19:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Накануне в Казани закончился саммит БРИКС, в рамках которого Владимир Путин представил валюту, которая может стать единой для стран-участниц. Однако шансов у такой валюты мало. Об этом заявил депутат Госдумы РФ 2007-2016 гг., член Исполнительного Совета Съезда народных депутатов Илья Пономарев, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

Единая валюта "не приживется": что Путин решил создать на базе БРИКС

Фото портал "Комментарии"

По его словам, идея единой валюты стран БРИКС не будет работать. По словам российского политика, Путин хочет превратить организацию в военный союз. По его мнению, российская экономика слишком слаба, чтобы выдержать единую валюту.

"Если бы такую валюту начали создавать между собой Китай и Индия, это могло бы работать, но зачем им это нужно? Противоречия между этими странами сверхбольшие, поэтому они к этому (единой валюте – ред.) не готовы”, — размышляет Пономарев.

Российский политик отметил, что Россия не может ничего предложить другим странам БРИКС, ведь ее экономическая база "слишком маленькая". "И именно поэтому идея единой валюты БРИКС работать не будет", – уверен он.

Он отметил, что вместо этого БРИКС может стать военным союзом: "Я, скорее, поверю в то, что там может быть военный союз какой-то, а вот валютный, считаю, что это очень маловероятно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент РФ Владимир Путин в очередной раз рассказал о желании закончить войну и достичь мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Узнать подробнее, как Путин видит завершение войны, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv24.news/news/rf-hoche-peretvoryty-briks-na-vijskovyj-soyuz-ponomarov
Теги:

Новости

Все новости