Единственный флагман российского флота в огне: подробности

На российском крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание в момент проведения ремонтных работ. Как передает издание "Комментарии", инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в российском городе Мурманск. Об этом российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: из открытых источников

Возгоранию на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов" в Росте на СРЗ-35 присвоен второй ранг, то есть, повышенный. Согласно российскому Боевому уставу пожарной охраны, определяющему порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, такой ранг присваивается сразу при получении первого сообщения о пожаре на особо пожароопасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей и объектах жизнеобеспечения.

Российские СМИ отмечают, что пожарные системы сработали штатно и оперативно, огонь был потушен. Пострадавших в результате происшествия нет. Также сообщается, что ущерб крейсеру якобы также не был нанесен.

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